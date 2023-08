In data odierna sono stati pubblicati sulle pagine istituzionali del Comune di Brindisi, gli avvisi relativi alla nomina dei rappresentanti del Comune di Brindisi nelle società partecipate Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Consorzio di Torre Guaceto e Brindisi Multiservizi S.r..l.

In particolare le nomine riguardano l’Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi, il Presidente e due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi ed il Vicepresidente ed un Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

Possono presentare proposte di candidatura, senza alcun vincolo per il Sindaco, oltre ad i privati cittadini, i Gruppi consiliari, gli Organismi di partecipazione, gli Ordini Professionali, le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e Privati.

La proposta di candidatura deve specificare i motivi che la giustificano e deve altresì indicare:

1. dai dati anagrafici completi e residenza;

2. curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato, completo di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la qualificazione professionale e/o l’esperienza generale e specifica, nonché i titoli di studio ed eventuali titoli di merito scolastici e/o accademici;

3. indicazione dell’occupazione abituale ed elenco delle cariche pubbliche o in società a partectpazione pubblica nonche delle cariche in società private iscritte nei Pubblici registri, ricoperte;

4.fotocopia di valido documento d’identità;

5.autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:

– godimento dei diritti politici;

– assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all’Ente nel quale eventualmente rappresenterà il Comune;

– di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 e ss.mm.;

– di non trovarsi nelle situazioni di divieto di conferimento incarichi a soggetti in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, delD.L. n. 951201,2 e successive modifiche.

Ogni proposta o dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire al Comune di Brindisi – Settore Ufficio di Gabinetto – direttamente o a mezzo raccomandata o via pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it, entro le ore 12 del 18 agosto 2023.