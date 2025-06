Torna a Ceglie Messapica la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto”, giunta alla quarta edizione, organizzata dall’Amministrazione comunale e la direzione artistica di Gianmichele Pavone. Il programma prevede anche quest’anno la presenza di tanti ospiti che soddisferanno il palato dei lettori più esigenti nel corso di nove appuntamenti dal primo luglio al primo settembre.

La rassegna si aprirà martedì 1 luglio, alle 18:30, presso il Chiostro dei Domenicani, sede anche della Med Cooking School (via G. Elia, n. 1), con Pietro Pisaneschi, autore del volume “Odiarsi un po’. Storie e retroscena delle straordinarie rivalità del ciclismo”, edito da Hoepli.

Pietro Pisaneschi è un giornalista pubblicista che si dedica in particolare al basket, ciclismo e sport americani in genere. È telecronista per Eurosport e collaboratore del dorso bresciano del Corriere della Sera.

Il libro è stato scritto a quattro mani con Luca Gregorio, anche lui giornalista e commentatore sportivo e insieme hanno riletto la storia degli ultimi sessant’anni delle grandi competizioni ciclistiche (il Tour, il Giro, le classiche) attraverso dodici scontri tra i campionissimi: da Gimondi e Ocaña, Moser e Saronni, che hanno continuato a punzecchiarsi anche dopo aver smesso di correre, fino alle rivalità degli ultimi anni tra Pogacar e Vingegaard, Van Aert e Van Der Poel, che hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi per uno sport dove il contatto con i corridori è ravvicinatissimo, passando per tanti altri, tra cui il pirata Pantani, avversario soprattutto di se stesso.

Ad intervistarlo ci sarà Antonio Licciulli, Professore ordinario di Ingegneria presso l’Università del Salento, presidente dell’associazione Cicloamici – sezione di Mesagne della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), nella quale è anche membro del gruppo tecnico.

La rassegna proseguirà poi con i seguenti appuntamenti, tutti ad accesso libero e gratuito:

– 5 luglio, Elena Battista, con “Saltare nelle pozzanghere” (Rizzoli), intervistata da Maria Carla Maggiore presso il Chiostro San Domenico;

– 4 agosto, Carlo Greppi, autore di “Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida” (Laterza), intervistato da Maria Antonietta Epifani, presso il Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” del MAAC;

– 8 agosto, Giorgia Lepore, con “Forse è così che si diventa uomini” (E/O), con cui dialogherà Ginevra Viesti, nel Giardino del MAAC;

– 9 agosto, Clizia Fornasier, con il suo ultimo romanzo “E’ il suono delle onde che resta” (HarperCollins), intervistata da Angela Anglani presso il Giardino del MAAC;

– 20 agosto, Francesco Caringella, con “L’attesa dell’alba” (Mondadori), in dialogo con Anna Guidone nuovamente nel Giardino del MAAC;

– 22 agosto, Francesco Aquila, con “My way, Volume 2, Ricette di vita” (Baldini+Castoldi), intervistato da Silvia Di Dio in Piazza Plebiscito;

– 27 agosto, Anna Katharina Fröhlich, autrice de “La trama dell’invisibile” (Mondadori), in dialogo con Francesca Lopane presso il Chiostro San Domenico;

– 1 settembre, Maria Laura Berlinguer, con “La cena delle anime” (HarperCollins), intervistata da Paola Cirasino nel Giardino del MAAC.