Dopo alcuni anni di pausa torna la tradizionale ciclopasseggiata settembrina, in occasione dei festeggiamenti del Bicentenario della fondazione di Montalbano

L’Associazione SCIA’ APS in collaborazione con il “Comitato per il Bicentenario di Montalbano” organizza per domenica 21 settembre 2025 la Super Ciclopasseggiata di Montalbano, un evento aperto a tutti i cittadini, famiglie e appassionati di bicicletta che desiderano trascorrere una mattinata all’insegna della socialità e della mobilità sostenibile.

La ciclopasseggiata rappresenta un evento ormai tradizionale per la comunità di Montalbano, nato anni fa dall’iniziativa dell’Azione Cattolica parrocchiale e oggi portato avanti dall’Associazione SCIA’ con rinnovato entusiasmo nel segno della continuità e della condivisione.

L’evento, non competitivo e rivolto a famiglie, appassionati e cittadini di tutte le età, prevede un percorso cicloturistico che toccherà le frazioni di Montalbano, Speziale e Pozzo Faceto, con momenti di aggregazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, del benessere e della cura dell’ambiente.

Il raduno è fissato alle ore 8:30 in Piazza della Libertà a Montalbano, da dove prenderà il via la pedalata collettiva. L’arrivo è previsto per le ore 13:00, sempre in Piazza della Libertà, con un momento finale di convivialità e condivisione.

La partecipazione prevede un piccolo contributo comprensivo di assicurazione e merenda:

1 persona: 7 euro

Famiglia 2 persone: 10 euro

Famiglia 3 persone: 13 euro

Famiglia 4 persone: 16 euro

La Super Ciclopasseggiata di Montalbano non è una gara, ma un’occasione per vivere il territorio in modo sano e sostenibile, favorendo l’aggregazione e la valorizzazione delle comunità locali.

Per info e prenotazioni:

389 4737399 – Michele Semeraro

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Fasano e si inserisce nel calendario delle iniziative del Bicentenario di Montalbano.