Torna a Ceglie Messapica, dal 4 al 6 luglio 2025, l’atteso appuntamento con Terra Rossa – Festival di Narrazione in Valle d’Itria, giunto alla sua quinta edizione. Tre giorni dedicati all’arte del racconto, che trasformeranno il suggestivo spiazzo “Sobb’Asile”, nel quartiere ottocentesco alle spalle del Teatro Comunale, accanto alla fontanella di Via Vittorio Alfieri, in un teatro all’aperto fatto di parole, silenzi condivisi e immaginazione collettiva.

Con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, realizzato grazie alla piena adesione dell’Amministrazione Comunale e di Puglia Culture al progetto di Armamaxa, Terra Rossa restituirà alla comunità della Valle d’Itria tantissime storie: storie che parlano al cuore dei bambini, quelle che attraversano le vite degli adulti, quelle che scavano nella memoria e nella terra per riscoprire chi siamo.

Il programma della V edizione di Terra Rossa si apre, venerdì 4 luglio 2025 alle ore 18:00 (nell’atrio del Teatro Comunale) con un laboratorio gentile di costruzione creativa a cura di Ariet Lea Jelinek e Giacomo Dimase: un momento delicato e poetico per costruire case di carta e finestre su mondi immaginari. Alle 19:30, ci si sposta Sobb’ Asil, dove Roberto Capaldo porterà in scena il terzo e ultimo capitolo del progetto narrativo “Home Sweet Home” (dai 5 anni) in cui Scoiattolo, protagonista dell’intera trilogia, affronta un viaggio iniziatico che lo porterà lontano dalla sua casa e da tutto ciò che conosce, scoprendo la possibilità di abitare ovunque c’è un “qualcun altro” ad aspettarci o da incontrare. In chiusura, alle 21:15, Daria Paoletta ci guiderà nel mito immortale di “Amore e Psiche” (teatro adulti), una narrazione intensa e raffinata in cui prendono vita i personaggi che dividono l’Olimpo dalla Terra, le divinità dai mortali, per scoprire che non c’è poi tanta differenza: gli uni assomigliano agli altri.

Sabato 5 luglio 2025, si torna a creare (ore 18:00) con “Accendi un sogno”, un nuovo laboratorio per bambini dove un semplice barattolo si trasformerà in lanterna magica. Alle 19:30, Marta Zotti condurrà il pubblico in un viaggio intorno a un “fuoco immaginato” con “Piccolo Varietà della Terra” (dai 4 anni), spettacolo che intreccia miti e leggende delle origini del mondo, adatto a tutti coloro che amano ascoltare storie che parlano di mondi antichi, di come tutto ebbe inizio… e di ciò che ancora ci unisce alla Terra. A seguire, alle 21:15, sarà la volta di Marco Valeri e della sua vibrante narrazione “Via dei Matti 43” (teatro adulti), un racconto poetico e toccante sull’infanzia negata e sull’importanza che cuore, amicizia e immaginazione hanno per sopravvivere alle ferite.

Domenica 6 luglio, Terra Rossa si chiude con il laboratorio “Una fucina di storie”, dove oggetti ordinari prenderanno vita per diventare creature straordinarie. Alle 19:30, Francesco Picciotti porterà in scena lo spettacolo di burattini “Le Mani di Efesto” (dai 5 anni in su), una storia delicata e potente sull’arte di costruire con le proprie mani – ispirata al dio artigiano – raccontata da un burattinaio che è anch’egli, in fondo, un fabbro di sogni. Alle 21:15, ultimo spettacolo di questa V edizione del Festival con Francesca Grisenti ed Eva Martucci che racconteranno “Le Sorelle Prosciutti” (teatro adulti), una narrazione autobiografica che intreccia la storia di una famiglia di produttori di prosciutti a quella di un intero territorio, tra ricordi, trasformazioni del lavoro e il tempo che scivola via, con ironia e malinconia.

I laboratori si svolgeranno gratuitamente nel cortile del Teatro Comunale di Ceglie Messapica, mentre gli spettacoli prevedono un ingresso di 8 euro per quelli destinati a tutto il pubblico e di 10 euro per quelli serali rivolti a un pubblico adulto.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero +39 389 2656069. I biglietti sono disponibili anche online sulla piattaforma Vivaticket.