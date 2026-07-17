Chiarimenti riguardo l’esito negativo da parte della Co.Vi.So.D.

La proprietà dell’US Città di Fasano comunica che, avendo potuto rilevare le quote societarie del club solo nelle ultime ore a ridosso dalla scadenza, non ha avuto il tempo fisiologico per ottemperare a tutta la documentazione necessaria entro i termini previsti del 10 luglio scorso. Pertanto c’era totale consapevolezza dell’esito negativo da parte della Co.Vi.So.D, giunto nella giornata di ieri, ed al contempo si è lavorato dal primo istante alla preparazione di tutto quanto mancante in prima istanza, in funzione del ricorso previsto dagli stessi regolamenti LND, che sarà presentato nei tempi opportuni completo di ogni sua parte. La proprietà guarda pertanto con grande ottimismo al futuro, proseguendo anche nell’organizzazione della stagione 2026/27, sia dal punto di vista burocratico che tecnico, ed invita i sostenitori biancazzurri ad avere analogo atteggiamento positivo.

UFFICIO STAMPA US CITTA’ DI FASANO CALCIO