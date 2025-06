Ancora un episodio di vandalismo ai danni del servizio pubblico. Nella notte, su Strada Giancola – già tristemente nota per gli abbandoni indiscriminati di rifiuti – ignoti hanno dato fuoco alle strutture dell’Isola Ecologica appena installata, i nuovi cassonetti da 110 litri collocati dalla ditta Teknoservice, subentrante nella gestione del servizio di raccolta rifiuti.

“Un gesto – dichiarano con amarezza dalla società -, che spesso accade in concomitanza con i cambi di appalto, come se vi fosse un inquietante comitato di accoglienza pronto a far sentire la propria presenza sul territorio in modo incivile e dannoso”.

A farne le spese è, come sempre, la comunità: le attrezzature danneggiate sono infatti di proprietà comunale e, fino al loro ripristino, saranno i cittadini a sopportare i disagi maggiori. Un episodio grave, che richiama l’urgenza di rafforzare i controlli e di promuovere un vero senso civico.