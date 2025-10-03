Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma il Consiglio nazionale elettivo di CNA Giovani Imprenditori.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del Segretario nazionale Otello Gregorini e il saluto del Presidente uscente Simone Gualandi, il Consiglio ha eletto all’unanimità Selene Re nuova Presidente nazionale di CNA Giovani Imprenditori.

Accanto a lei, nella squadra di presidenza, entra anche la brindisina Vanessa Coppola, riconfermata Presidente regionale di CNA Puglia Giovani Imprenditori ed eletta Vicepresidente nazionale.

Classe 1986, laureata in Management Aziendale, Vanessa Coppola è un’innovation manager che ha costruito la sua esperienza tra Italia ed Europa, per poi tornare nel suo territorio e fondare The Qube, incubatore certificato d’impresa che da oltre dieci anni promuove cultura imprenditoriale, innovazione e formazione. La sua storia è fatta di ritorni: dal mondo della ricerca e delle grandi aziende internazionali alla scelta di investire in Puglia, mettendo competenze e passione al servizio dei giovani.

“Assumo questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità – ha dichiarato – Credo in una rappresentanza che sappia dare voce ai giovani e ai giovanissimi imprenditori in tutta la loro diversità”.

Vanessa Coppola porta nel suo nuovo ruolo le sfide che da anni affronta sul campo: l’impatto dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sul lavoro e sulle imprese, la necessità di accompagnare la transizione ecologica con strumenti concreti, il delicato tema del passaggio generazionale, l’accesso al credito e alla formazione continua come leve fondamentali di crescita.

“Non possiamo permetterci di restare fermi – ha aggiunto –. Il futuro dell’imprenditoria passa dalla capacità di innovare senza perdere le radici, valorizzando i territori e le persone che li abitano. Questo è il messaggio che porterò nella mia esperienza di vicepresidente nazionale”.

Con il rinnovo degli organi, CNA Giovani Imprenditori apre una nuova fase, affidata all’entusiasmo e alla visione di una squadra di presidenza che vuole rappresentare e sostenere le giovani imprese.