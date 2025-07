Ci sono canzoni che non hanno bisogno di tempo: restano lì, in un angolo della memoria, pronte a tornare vive alla prima nota. E quando succede, è come se tutto si riaccendesse. Succederà sabato 16 agosto, nella cornice della Masseria Aranceto, a Rosa Marina di Ostuni, dove gli Zero Assoluto porteranno il loro “Summer Tour 2025” in uno dei concerti più attesi dello IOD Festival, la rassegna firmata Aurora Eventi di Livio Iaia per intrecciare musica e luoghi d’eccezione. Inizio alle ore 22. Biglietti disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati. Un invito aperto agli amanti della musica pop italiana e a chiunque abbia voglia di lasciarsi trascinare da una serata intensa, piena di energia e nostalgia.

C’è qualcosa negli Zero Assoluto che continua a parlare a chi ha vissuto gli anni Duemila come una lunga colonna sonora, fatta di sms sul Nokia, amori d’estate, dediche radiofoniche e malinconie leggere. E c’è qualcosa nei loro concerti che non invecchia mai: quella capacità rara di riportarti esattamente lì, a quando “Semplicemente” era un mantra, “Per dimenticare” una confessione, “Sei parte di me” un pensiero che non si riusciva a dire ad alta voce. Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, amici prima ancora che artisti, salgono sul palco come due narratori di emozioni mescolando parole e musica, voce e immagini, in una coreografia che abbraccia lo spettatore e lo rende parte della scena.

Quello che accade durante un loro live è un rito generazionale. Non si canta soltanto: si partecipa, si ricorda, si rivive. Le canzoni scorrono una dopo l’altra, accompagnate da ledwall, scenografie immersive, immagini evocative e giochi di luce pensati per amplificare ogni sensazione. Ci sono strofe che odorano di asfalto caldo e motorini, In ogni ritornello riaffiora un volto, una piazza, una frase appuntata in fretta su un diario.

La storia degli Zero Assoluto, ovvero Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, nasce tra i banchi del liceo Giulio Cesare di Roma e si trasforma, nel tempo, in un percorso artistico unico nel panorama pop italiano. Dopo i primi singoli nei primi Duemila e la presenza fissa su RTL 102.5, il successo esplode nel 2005 con “Semplicemente” (doppio disco di platino), a cui segue la partecipazione a Sanremo 2006 con “Svegliarsi la mattina”, il singolo più venduto dell’anno. Nel 2006 pubblicano “Sei parte di me”, premiato al Festivalbar, e collaborano con Nelly Furtado nella hit “All Good Things (Come to an End)”. L’anno seguente, con “Appena prima di partire” (disco di platino), tornano all’Ariston e firmano le colonne sonore dei film di Federico Moccia. Seguono l’album e il libro “Sotto una pioggia di parole” (2009), e nel 2015 un nuovo ritorno a Sanremo con “Di me e di te”. Dal 2020 riprendono a pubblicare singoli, collaborando con Gazzelle e Colapesce, esplorando nuove sonorità e mantenendo uno stile coerente e riconoscibile. Nel 2023 tornano finalmente sul palco con due concerti evento a Milano e Roma, preludio a un’intensa attività live. Il 2024 li vede in tour tra piazze e club, mentre il 2025 si apre con “5cm”, nuovo singolo che anticipa il grande show all’Unipol Forum di Milano. Il tour prosegue con una tappa internazionale a Londra che segna l’inizio di un nuovo capitolo.

Durante la serata del 16 agosto, il pubblico sarà attraversato da un flusso musicale che ricompone vent’anni di canzoni, dai primi successi fino alle ultime produzioni. Ogni pezzo aprirà una finestra sul passato. Le voci si fonderanno e in quel canto collettivo riaffioreranno volti, momenti, verità che nessun tempo ha cancellato. Alla Masseria Aranceto si vivrà così un rito collettivo, fatto di battiti all’unisono, voci che si rincorrono, volti che si illuminano. Perché le canzoni degli Zero Assoluto non invecchiano. Si trasformano. Diventano specchio. E quella sera, sotto il cielo d’agosto, saranno ancora una volta parte di noi.

Masseria Aranceto – Rosa Marina di Ostuni

Sabato 16 agosto 2025

Inizio concerto: ore 22.00

Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati

Evento a cura di Aurora Eventi di Livio Iaia nell’ambito dello IOD Festival

