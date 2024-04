Giovedì 25 Aprile p.v., si svolgerà alle ore 10.30, in Piazza Santa Teresa, alla presenza delle Autorità civili e militari, la cerimonia commemorativa del 79° Anniversario della Liberazione, promossa da questa Prefettura in collaborazione con la Brigata Marina San Marco ed il Comune di Brindisi.

Dopo gli onori al Prefetto ed il passaggio in rassegna del Reparti schierati, si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Seguirà nella Piazzetta Sottile-De Falco, l’Omaggio ai Caduti della Resistenza decorati al Valore Militare, a cura della Sezione Provinciale ANPI.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI