“Il campo di calcio di Viale Gran Bretagna, nel rione Bozzano, a Brindisi, ha ottenuto l’ok per l’omologazione per gli allenamenti delle squadre di categoria direttamente dal Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND Vito Tisci, che abbiamo avuto l’onore di accogliere questo pomeriggio negli uffici comunali”.

A comunicarlo è l’Assessore allo sport del Comune di Brindisi Lidia Penta, che precisa “Il parere positivo del massimo esponente regionale della Federazione Giuoco Calcio, al quale a breve seguirà l’ufficialità della convalida, ci permetterà di risolvere l’annoso problema del sovraffollamento del pre-campo dello stadio Franco Fanuzzi dove, fino ad oggi, erano costrette ad allenarsi ben 39 squadre, con tutte le difficoltà del caso”.

La visita di Vito Tisci avvenuta alle ore 17 del pomeriggio di ieri, rappresenta un importante ritorno del Cavaliere a Palazzo di Città, di cui l’ultimo precedente risaliva all’Amministrazione Mennitti.

Il Presidente Regionale, invitato in città dal Dirigente della FIGC di Brindisi Martino D’Amuri, dopo essersi intrattenuto con l’Assessore Penta e l’assessore Gianluca Quarta, ha manifestato il proprio apprezzamento nei confronti del lavoro compiuto in questo ambito dall’Amministrazione Comunale, dall’assessorato, dai Dirigenti e dai dipendenti del settore.