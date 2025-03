Si è svolta ieri, 23 marzo, presso il Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi, l’Assemblea Provinciale del Movimento 5 Stelle in vista delle imminenti elezioni regionali in Puglia alla presenza degli eletti del territorio e dell’europarlamentare Valentina Palmisano. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto per delineare le priorità programmatiche e le strategie politiche necessarie per rispondere alle esigenze del territorio.

Durante l’assemblea, è emersa con forza la necessità di investire sui giovani, sulla sanità, sul welfare e sull’ambiente. I partecipanti hanno sottolineato come la crescita e il benessere della comunità dipendano da politiche pubbliche che mettano al centro le nuove generazioni, garantendo opportunità lavorative e formative adeguate, nonché da un sistema sanitario efficiente e accessibile a tutti.

Un altro punto cruciale della discussione è stato il netto rifiuto alla politica del riarmo, in favore di un’azione politica e amministrativa che ponga al primo posto i bisogni reali dei cittadini. Il 5 aprile ci sarà una manifestazione a Roma contro il Riarmo e contro caro bollette che sta schiacciando le famiglie italiane. Il Movimento 5 Stelle sta organizzando un servizio pullman per consentire a tutti i cittadini di partecipare a questo importante momento.

Durante la riunione si è dato ampio spazio alla crisi industriale che sta colpendo Brindisi e il suo hinterland, evidenziando l’urgenza di un piano di riconversione e sviluppo sostenibile per l’economia locale.

L’Assemblea Provinciale ha quindi rappresentato un momento di dialogo e di impegno collettivo, volto a costruire un programma politico basato sulle esigenze del territorio e su una visione di futuro fondata sulla sostenibilità e sull’inclusione sociale.

Il Gruppo Territoriale Ostuni continuerà a lavorare con determinazione affinché questi temi siano al centro del dibattito elettorale e delle future politiche regionali.