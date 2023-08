Nelle prime ore di oggi, martedì 15 agosto 2023, un passante ha individuato un uomo ferito e accasciato nei pressi dell’area docce del lido T-Beach, noto stabilimento balneare di Torre Santa Sabina, frazione di Carovigno,

L’uomo ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi chiedendo l’intervento del 118 e dei Carabinieri.

La vittima, un uomo di 32 anni di origine gambiana, presentava evidenti lesioni causate da un’arma da taglio ed è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Nel pomeriggio, il 32enne è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale di Lecce per ulteriori trattamenti e cure specialistiche.

I carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni, guidati dal capitano Vito Sacchi e dal tenente Alberto Bruno hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire le circostanze dell’accaduto.

I primi accertamenti hanno stabilito che l’area in cui è stato trovato il giovane non era sorvegliata da telecamere di sicurezza. Si presume che l’aggressione possa essere avvenuta altrove, ma ciò deve ancora essere confermato.

Non è ancora chiaro, inoltre, se il ferimento sia risultato da una lite o da un atto di aggressione premeditata.

In queste ore i militari sono impegnati a raccogliere ulteriori elementi per fare luce sul violento episodio ed assicurare i responsabili alla giustizia.