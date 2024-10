L’11 ottobre alle 10.30, a Cisternino, nel Centro polifunzionale Punzi, si terrà la seconda conferenza legata al progetto di promozione dell’invecchiamento attivo “Active ageing & outdoor fitness”.

L’iniziativa, promossa dalla Asl Brindisi in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cisternino,.mira a sensibilizzare la popolazione sugli stili di vita sani e sull’attività fisica grazie alle attrezzature sportive installate in spazi pubblici outdoor ed eventi informativi,

in linea con quanto previsto dal Piano regionale della Prevenzione 2021-25 nel “PP02 Comunità attive”.

Alla conferenza interverranno il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini, il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario, Vincenzo Gigantelli, l’assessore comunale alle Politiche sociali, Mariangela Rendini, e il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl, Stefano Termite.

L’incontro sarà moderato dal responsabile del progetto “Active Ageing & Outdoor Fitness” e direttore del Sisp Area Nord della Asl Bari, Pasquale Pedote.

Animeranno la tavola rotonda Giuseppe Pace, direttore del Distretto sociosanitario 2, Andrea Martinelli, medico della Unità operativa di Epidemiologia, Michele Lisco, medico di medicina generale, Vanni Sicilia, chinesiologo e personal trainer, Francesco Magno, referente Uisp (Unione italiana sport per tutti). A conclusione dell’evento in programma la consegna delle attrezzature sportive.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI