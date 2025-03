Si è tenuto nei giorni scorsi, presso la sede AIPD Brindisi l’Open Day dal titolo: “AIPD si racconta – Un viaggio tra spazi e servizi”. Un’occasione per aprire le porte a tutta la cittadinanza e soprattutto per condividere le esperienze che hanno portato AIPD a raggiungere importanti traguardi dopo ben 26 anni di servizio attivo sul territorio. Un evento fortemente voluto dalla Presidente Stefania Calcagni, che ha inteso far coincidere l’avvenimento proprio con la Giornata Internazionale della Sindrome di Down.

Durante l’evento si è tenuta una conferenza stampa che ha visto protagonisti il dott. Michele Saccomanno, responsabile sanitario del servizio, accreditato ai sensi del Regolamento Regolamento Regionale 5/19, il quale ha sottolineato l’importanza di questo traguardo raggiunto, quale segnale di qualità e soprattutto sicurezza per tutte le famiglie che quotidianamente affidano i propri ragazzi nelle mani degli operatori della struttura.

A nome degli operatori della struttura sono poi intervenute: la dottoressa Paola Guido, Coordinatrice dei Progetti Associativi e Responsabile dell’inclusione Scolastica e dell’inserimento Lavorativo; e la dottoressa Francesca Fonseca, Coordinatrice ed Assistente Sociale del Centro, la quale ha illustrato lo spirito con il quale AIPD ha lavorato negli anni e soprattutto l’importanza del lavoro di rete e della progettazione.

Molto rilevante infine è stato l’intervento della dottoressa Carmen Taurino, Dirigente Scolastica del Liceo Artistico Musicale Simone Durano e del Liceo Classico Benedetto Marzolla, in qualità di testimone di tutto il lavoro di rete che negli anni AIPD è stato in grado di fare con le scuole del territorio.

Alla fine dell’evento gli ospiti hanno potuto effettuare un tour guidato presso la struttura partecipando attivamente ai laboratori e vivendo un momento di convivialità davanti ad un light lunch offerto dall’associazione.