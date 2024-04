Nell’ambito della serie di incontri Intitolata “Le sfide del mondo attuale” a cura dell’Associazione Amici della Di Vittorio, venerdì 5 aprile alle ore 18,30 in Via Castello, 20 a Mesagne si approfondirà il tema dell’ Innovazione in Agricoltura.

L’agricoltura nelle scorse settimane è stata al centro dell’attenzione per le numerose manifestazioni di protesta a livello europeo da parte degli operatori del settore. Esso è un settore cruciale che va ben oltre la produzione di cibo, è un pilastro fondamentale dell’economia globale, della sicurezza alimentare, della sostenibilità ambientale e della vita culturale delle società in tutto il mondo.

L’innovazione in agricoltura è fondamentale per affrontare le sfide globali legate alla produzione alimentare, le nuove tecnologie e pratiche di precisione possono contribuire a migliorare l’efficienza produttiva, ridurre l’impatto ambientale e garantire una maggiore resilienza contro le minacce come il cambiamento climatico, le malattie delle piante e le carenze idriche, assicurare la giusta remunerazione agli operatori della filiera a partire dai coltivatori.

Cercheremo di capirne di più con l’aiuto del Professore Giancarlo Colelli, mesagnese e ordinario di Impianti per le operazioni post raccolta presso l’Università di Foggia, che tratterà il tema “Tecnologie smart nel settore agroalimentare” e con l’ingegnere Silvano Capuzzo, ricercatore presso il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese che si soffermerà su “Applicazioni di agricoltura di precisione nel territorio regionale”.

La serata sarà introdotta e coordinata da Giovanni Galeone, presidente dell’Associazione “DiVittorio” di Mesagne.

Sono invitati a partecipare tutti gli operatori del settore (lavoratori agricoli, coltivatori, aziende agricole e di trasformazione) e tutti i cittadini. Seguirà dibattito.