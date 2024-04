Il Movimento 5 Stelle di Brindisi esprime la propria soddisfazione sull’esito della Conferenza dei Servizi, convocata a livello regionale, la quale si è chiusa con un parere negativo sulla istanza di ampliamento della discarica presentata da Formica Ambiente.

Tale esito è stato determinato dalla ferma posizione assunta dalla Provincia e dai suoi Dirigenti, i quali hanno evidenziato le diverse criticità ostative all’accoglimento dell’istanza di ampliamento.

Si ribadisce invece il disappunto per la posizione assunta dal Comune di Brindisi, il cui Sindaco si è limitato a presenziare per qualche decina di minuti e solamente per richiedere il pagamento di una royalty di due euro a tonnellata, senza curarsi di tutelare la sicurezza dei cittadini del comune e dell’intera provincia di Brindisi, e senza aver preventivamente portato il tema in discussione in Consiglio Comunale.

Il Movimento 5 Stelle riafferma il suo impegno per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica e continuerà a perseguire soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti, in collaborazione con tutte le autorità competenti che hanno cuore la salute dei cittadini.

MOVIMENTO CINQUE STELLE

GRUPPO TERRITORIALE BRINDISI