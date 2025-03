Valtur Brindisi e UEB Gesteco Cividale si sfideranno nell’insolito orario domenicale a mezzogiorno al PalaPentassuglia in occasione della trentaquattresima giornata di campionato di Serie A2. La squadra di coach Piero Bucchi è reduce da una serie positiva di nove vittorie negli ultimi undici incontri, i friuliani invece hanno inanellato tre sconfitte consecutive in campionato fermandosi a quota 38 punti in classifica, due in più dei biancoazzurri.

Nel match di andata al PalaGesteco, Cividale ebbe la meglio nel finale di gara con il punteggio di 79-70, decisivo il parziale negli ultimi cinque minuti del match a ribaltare l’inerzia della partita. Top scorer Dell’Agnello con 21 punti.

Palla a due in programma domenica alle ore 12:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Ex della partita Lucio Redivo, nella stagione 2021/22 con la canotta di Brindisi con cui ha partecipato alla Supercoppa Italiana, Final Eight di Coppa Italia e campionato LBA alla media di 9 punti e 1.6 assist a partita. Esperienza anche in campo internazionale in FIBA Basketball Champions League a 11.3 punti di media nelle sfide di andata e ritorno in cui scese in campo contro Hapoel Holon e Cluj-Napoca.

Altro ex dell’incontro è Doron Lamb, arrivato a Brindisi nel gennaio del 2023 per disputare il girone di ritorno LBA e i playoff scudetto nella serie contro la Virtus Bologna alla media di 20 minuti a partita di impiego in campo.

Le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Gianmarco Arletti: “Giochiamo nuovamente al PalaPentassuglia e sappiamo bene cosa vuol dire, per noi è un grande vantaggio poter contare sui nostri tifosi. Cividale scenderà in campo con il coltello fra i denti ma noi vogliamo continuare il momento positivo nonostante vari infortuni e assenze. Dovremo adattarci nel corso della gara e farci trovare pronti giocando come sempre di squadra. In questo finale di stagione saranno tutte partite fondamentali e decisive, nessuno vuole fare un passo indietro”.

La partita sarà trasmessa domenica 30 marzo in diretta alle ore 12:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

