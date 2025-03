Partirà da Brindisi l’evento organizzato dal coordinamento Fiab Apulo Lucano per la settimana APPIA WEEK.

Sarà una splendida tre giorni in bicicletta lungo la costa adriatica, 150 km tra Brindisi a Bari su diversi e suggestivi itinerari quali l’Appia

Traiana, la Via Francigena e la Via del Procaccia.

Tra dune costiere, falesie, lame e gravine, il paesaggio murgiano collinare di Ostuni, città e torri costiere immersi tra le meraviglie della

natura dell’Appia Traiana patrimonio Unesco.

L’itinerario è il racconto delle epoche storiche, dal periodo romano a Egnazia, dalle colonne romane al medioevo che ha visto la Traiana

trasformarsi nella Via Francigena, la via dei pellegrinaggi al periodo Borbonico divenuto la via del messo postale (il procaccia).

Il percorso sarà anche un racconto d’arte: dai mosaici romani di Egnazia agli affreschi bizantini dei siti rupestri alle pitture romaniche agli

affreschi del periodo angioino a Santa Maria del Casale a Brindisi

.

Partecipare al Cicloraduno di Fiab Puglia sarà l’occasione per continuare il lavoro di mappatura iniziato con la Bicistaffetta nell’ottobre 2024 lungo un percorso individuato seguendo le logiche degli itinerari di Eurovelo: percorso già adatto per essere fruito. Facilità nel poter

raggiungere la ciclovia con il treno, asse prioritario per raggiungere tutto il territorio circostante ( Gargano, I Monti Dauni, l’Alta Murgia).

La Ciclovia Adriatica, inclusa nella rete Bicitalia, è proposta da Fiab per diventare un itinerario di interesse europeo ed essere inserita in

Eurovelo.

Venerdì 25 aprile 62 km alle ore 9 partenza dalle Colonne Romane di Brindisi arrivo ad Ostuni. Si visiteranno Fontana Tancredi, il Parco

Urbano del Cillarese, Santa Maria del Casale, Torre Testa del Gallico o Jaddico, (incontro possibile con il professore Scarano archeologo

Unisalento), viadotto romano di Apani (professore Liciulli Dip. Ingegneria tecnica di costruzione delle strade romane ), Torre Guaceto

visita al Parco, Torre Santa Sabina, racconto del luogo dalla preistoria al periodo classico bizantino e angioino, Torre Pozzelle, la Via del

Procaccia, Ostuni visita alla città e cena.

Sabato 26 aprile 50 km circa da Ostuni a Monopoli. Visita a Dolmen di Montalbano, Masseria Ottava Grande, visita alla chiesa e al frantoio

ipogeo, Lama d’Antico sentiero Cai lungo lama e insediamento rupestre, Parco delle dune costiere breve sosta al ginepro monumentale, Parco rupestre di Lama D’Antico, Parco archeologico e museo di Egnazia, visita agli scavi alla via Traiana lastricata guida e saluti direttore Fabio Galeandro, Chiesa rupestre di San Giorgio e terme romane, Castello Santo Stefano, Monopoli visita alla città e cena.

Domenica 27 aprile 50 km, partenza ore 9 dal Castello Carlo V di Monopoli, visita a Torre Incina, Ponte romano a Polignano a Mare, centro storico, Abbazia di San Vito nella tavola peutingeriana Turri Caesaris, Parco Ripagnola, Castello Angioino e Cattedrale di San Nicola, Torre Pelosa, visita alla città vecchia, Castello Federiciano e Cattedrale di San Nicola.

I percorsi sono su strade a basso traffico con brevi tratti sul fondo naturale. Alcuni passaggi saranno su strade più trafficate dove bisognerà prestare la massima attenzione nell’attraversamento delle intersezioni.

Il paesaggio rurale dei muretti a secco e degli ulivi e i lungomari sulla costa renderanno le passeggiate molto rilassanti.

E’ possibile partecipare anche ad una sola delle tre giornate. Le località di partenza ed arrivo, per ogni giornata, coincidono con le stazioni ferroviarie presenti sulla linea Adriatica dove transitano treni regionali ed intercity che effettuano trasporto bici.

Monica Fontanive