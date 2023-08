Con il completamento degli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale per adeguare al PEBA gli immobili, hanno fatto il loro esordio in Città gli stalli rosa.

Si tratta di parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e genitori con bambini di età non superiore ai due anni. Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente degli stalli per un massimo di tre ore consecutive.

Le persone interessate dovranno richiedere il rilascio del pass presentando una istanza al Comando nelle modalità indicate sul sito internet istituzionale.

I primi stalli rosa sono stati realizzati in via Montessori, in corrispondenza dei plessi della Primaria e dell’Infanzia del II Istituto Comprensivo, in via Trento, adiacente alla Scuola Musicale Comunale, e nel Comando della Polizia Locale.

“Con l’attivazione degli stalli rosa – spiega l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – offriamo un servizio concreto a persone che hanno un reale bisogno di utilizzare l’auto. I primi stalli sono stati realizzati in attuazione del PEBA e sono già attivi, seguiranno quelli finanziati dal Ministero per un totale di quasi 30.”

Per la realizzazione di ulteriori parcheggi, circa 30, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di 25 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture. I nuovi stalli riservati a donne in gravidanza e genitori con figli di età non superiore ai due anni saranno realizzati nei pressi di punti strategici, come ad esempio supermercati e attività di pubblico interesse.

“Non sono tanti – conclude l’Assessore Tatarano – i Comuni che hanno dimostrato attenzione sul tema. Francavilla Fontana con questa iniziativa lancia l’ennesimo segnale di tutela verso le fasce con particolari esigenze di mobilità.”

