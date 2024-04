Con l’arrivo della primavera anche gli orti periurbani medievali di Ostuni prendono forma e colore.

Per questo motivo l’ATS Bi-Hortus (con a capo Solequo Coop-Giardini della Grata, insieme a “Istituto Superiore Monnet-Pantanelli”, Slow Food “Piana degli Ulivi”, Stampa La Natura, Gaia Enviromental Tours & Events e il C.I.Bi. Consorzio Italiano per il Biologico), organizza una mattinata aperta a tutti per domenica 7 aprile

L’obiettivo è la pulizia e sfalcio degli orti adiacenti a Via Salvatore Tommasi (bretella del “pover’uomo”) e delle stradine interne, al fine di renderle maggiormente fruibili e gradevoli.

Sono invitati inoltre tutti i cittadini, appassionati, attivisti e sostenitori del paesaggio attorno al centro storico di Ostuni.

Parteciperanno inoltre Che Fico Lab, altre associazioni già coinvolte nel progetto degli orti urbani, e che hanno partecipato alle scorse iniziative di pulizia degli orti urbani e di Vicolo Sant’Elena, la suggestiva stradina che da Corso Vittorio Emanuele II si dirama a valle del vecchio ospedale di Ostuni fino al parcheggio e il Santuario di Santa Maria della Grata.

Per informazioni chiamare il numero 376 0032593.

Nota organizzativa:

– biosolequocoop mette a disposizione macchinari e materiale per pulizia (guanti x e

forbici per potature), ma ognuno si porta ciò che ha se ha 🙂

-lo sfalcio della mattinata rimane agli orti dove si seccherà