La Fondazione OMRI, in collaborazione con la Prefettura di Brindisi e la Domus Mazziniana, ha organizzato domani 25 marzo, con inizio alle 10.30, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia, un evento per celebrare l’anniversario dell’Unità d’Italia.

L’incontro, intitolato “Le note e i colori costituzionali nei simboli della Repubblica: un viaggio tra storia e simbolismo con Mazzini”, sarà dedicato a Giuseppe Mazzini – figura fondamentale nell’unità nazionale e nei valori che ispirano la nostra Costituzione – e metterà in luce il legame tra il passato e il presente della nostra Nazione, richiamando l’importanza di preservare e trasmettere questi valori alle nuove generazioni.

Dopo i saluti istituzionali affidati al padrone di casa, il Presidente della Provincia Antonio Matarrelli, al Prof. Paolo Maria Mancarella, Presidente della Domus Mazziniana e del Comitato Provinciale di Pisa della Fondazione OMRI, al Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e al Prefetto Luigi Carnevale, verranno introdotti i lavori dal Presidente della Fondazione OMRI, Prefetto Francesco Tagliente.

Il Presidente Tagliente metterà in evidenza come l’omaggio a Mazzini si intrecci con l’impegno delle istituzioni nel preservare e diffondere i valori costituzionali con un ruolo centrale svolto dalle autorità locali nel rafforzare il legame tra le istituzioni e la comunità. Il Prefetto Tagliente, inoltre, sottolineerà l’importanza di proiettare l’Italia come punto di riferimento internazionale, promuovendo le eccellenze del nostro Paese.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà lo spettacolo musicale “Quando la musica ha fatto l’Italia – I patrioti con lo spartito”, che vedrà la partecipazione di Michele D’Andrea (narratore storico del Risorgimento e Presidente del Comitato Consultivo della Fondazione OMRI), Aldo Caputo (tenore e Vicepresidente del Comitato Provinciale di Bari della Fondazione OMRI) e Stefano Miceli (pianista, direttore d’orchestra e Vicepresidente del Comitato Provinciale di Brindisi della Fondazione OMRI). Un connubio tra musica e storia che celebrerà le melodie che hanno contribuito a forgiare l’identità dell’Italia, onorando i patrioti che, con la loro arte e le loro idee, hanno contribuito alla formazione della nazione di oggi.

Nell’occasione, la Fondazione tributerà un plauso alle autorità e istituzioni locali, alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, alle amministrazioni locali e alle associazioni che, con grande dedizione, hanno contribuito al successo del vertice dei Capi di Stato del G7, rafforzando ulteriormente il legame tra le istituzioni e la comunità.

Le celebrazioni della Fondazione OMRI rappresentano un’occasione per ribadire l’importanza di celebrare l’Unità Nazionale, i principi costituzionali e le memorie che ci uniscono come nazione, stimolando una riflessione profonda sulla nostra identità collettiva e sull’impegno delle istituzioni e della comunità nel preservare e promuovere i valori che fondano la nostra democrazia.

