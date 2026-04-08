Domani, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 11:00 è prevista l’inaugurazione dell’arteria stradale che collega via della Torretta (quartiere Paradiso) con la rotatoria che mette in comunicazione via Ruggero De Simone con l’aeroporto di Brindisi.
Tale arteria contribuirà a decongestionare la viabilità lungo via Nicola Brandi e contribuisce al collegamento shuttle tra la rete ferroviaria – stazione Ospedale Perrino e l’aeroporto di Brindisi.
È previsto un punto stampa prima dell’inaugurazione nei pressi del campo sportivo del quartiere Paradiso in via della Torretta.