Il Partito Democratico di Brindisi esprime rammarico per l’esito della selezione che ha visto Pordenone aggiudicarsi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

La nostra città ha creduto fino in fondo in questa sfida, mettendo in campo competenze, passione e un progetto ambizioso con “Navigare il futuro”, capace di valorizzare la nostra storia e proiettare Brindisi verso nuovi orizzonti culturali e sociali.

Pur nella delusione, vogliamo ringraziare e riconoscere il grande lavoro svolto dal comitato promotore, dalle istituzioni e da tutti coloro che hanno creduto in questa candidatura. Il nostro ringraziamento va, quindi, al sindaco Giuseppe Marchionna, al progettista Chris Torch, alla Fondazione del Nuovo Teatro Verdi con Carmelo Grassi, Roberto Romeo e Alessandra Nimis, a Katiuscia Di Rocco della Biblioteca arcivescovile e a tutte le associazioni che hanno collaborato per la candidatura, che, con professionalità e determinazione, hanno portato avanti un dossier che ha saputo raccontare l’anima della nostra città.

Questa esperienza non deve andare perduta. Il percorso intrapreso ha rafforzato il senso di comunità e ha aperto prospettive di sviluppo culturale che vanno comunque perseguite. Il Partito Democratico di Brindisi si impegnerà affinché i progetti nati con questa candidatura possano trovare comunque spazio e realizzazione, contribuendo alla crescita del territorio.

Brindisi ha dimostrato di essere una città che crede nella cultura come motore di sviluppo. Da parte nostra c’è grande voglia di collaborare affinché questa visione diventi realtà.

Partito Democratico Città di Brindisi