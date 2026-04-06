Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi a Brindisi, in via San Luigi IX, per una perdita di gas metano proveniente da una tubazione muraria esterna risultata danneggiata.

La squadra del Comando provinciale è intervenuta tempestivamente, mettendo in sicurezza la tubazione e l’intera area interessata, evitando possibili rischi per residenti e passanti.

Sul posto sono giunti anche i tecnici Enel per le verifiche e gli interventi di competenza. Non si segnalano feriti né ulteriori criticità.