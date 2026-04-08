Una partita entusiasmante come nelle aspettative della vigilia nel big match del turno infrasettimanale della 35° giornata di Serie A2. Scafati e Brindisi danno vita ad una partita vibrante, dai due volti nettamente differenti tra i primi 15 minuti del match che segnano lo score di 37-16 a favore dei campani e il punteggio in parità di 77-77 a due minuti dalla fine. Nel concitato momento clou ad avere la meglio è la maggiore lucidità della Givova dalla lunetta con un perfetto 8/8 che vale la partita, la sesta vittoria consecutiva, e il secondo posto in classifica all’inseguimento della capolista Pesaro.

Cinciarini-Copeland-Mouaha-Esposito-Vildera il quintetto iniziale scelto da coach Bucchi ed è proprio il debuttante dal primo minuto Mouaha a firmare un break di 0-7 nei primi due minuti del match. La pronta reazione dei padroni di casa parte dal duo americano Walker-Allen e passa dalla coppia Mascolo-Gentile, capace di ribaltare completamente l’inerzia grazie a un maxi break di 20-2 nei cinque minuti successivi (20-9 all’ottavo minuto). Brindisi non riesce più a trovare la via del canestro neanche con gli ingressi di Francis e Miani che non portano buoni risultati, scivolando via subito a fine primo quarto sul -15: 26-11. Valtur prova ad aumentare l’intensità difensiva ma raggiunge il bonus falli di squadra dopo appena quattro minuti e mezzo del secondo quarto e l’ingresso di Caroti con cinque punti in fila permette a Scafati di toccare il +21 (37-16 al 14’). Sussulto d’orgoglio in casa brindisina per un mini break di 6-17 con due triple di fila di Radonjic di vitale importanza per dimezzare il gap fino al -10 (43-33 al 19’). Nel finale di secondo periodo sale di tono Mascolo in fase offensiva per Scafati che si aggrappa al suo capitano nel momento più difficile e il canestro finale di Walker fissa il punteggio sul 50-38 a metà partita. Al rientro in campo Mollura e Radonjic colpiscono dalla distanza con il capitano biancoazzurro a suonare la carica anche in fase difensiva (53-45 al 23’). Coach Bucchi è obbligato ad abbassare il quintetto nella seconda parte del terzo quarto a causa dei quattro falli personali a testa di Miani e Radonjic e si affida al talento di Copeland a segno con due triple in fila (63-52 al 27’). Il primo squillo di Francis dalla lunga distanza riporta Brindisi a distanza di sole cinque lunghezze sul 65-60 ad un minuto dalla fine del terzo quarto, chiuso dalla tripla a fil di sirena di Gentile per il parziale di 70-62. Il tap-in volante di Fantoma vale il -4 mentre la partita si accende su contatti al limite sui due lati del campo, vedi falli tecnici fischiati a Francis e Mascolo. Brindisi ricuce dalla lunetta fino al -2 (75-73 al 36’) ed ha il tiro del sorpasso che tuttavia non va a buon fine. Radonjic da tre punti e Vildera dalla lunetta riportano il punteggio in parità a due minuti dalla fine (77-77). Nel momento clou Copeland commette un fallo di sfondamento e Francis perde un sanguinoso pallone mentre Allen, Gentile e Walker inanellano un perfetto 8/8 dalla lunetta per il definitivo allungo Scafati che si prende la vittoria e il secondo posto in classifica.

Si ritornerà in campo domenica 12 aprile alle ore 18:00 per un altro big match, questa volta di scena al PalaPentassuglia tra Valtur Brindisi e Fortitudo Bologna. Biglietti disponibili a partire da €19 online su Vivaticket e al New Basket Store.

IL TABELLINO

GIVOVA SCAFATI-VALTUR BRINDISI: 85-77 (26-11, 50-38, 70-62, 85-77)

GIVOVA SCAFATI: Mollura 5 (1/2, 1/1, 4 r.), Walker 16 (1/7, 2/3, 7 r.), Gentile 14 (2/4, 2/3, 3 r.), Mascolo 14 (4/9, 2/5, 5 r.), Allen 17 (4/8, 1/4, 4 r.), Iannuzzi 5 (1/2, 1/1, 4 r.), Caroti 8 (1/1, 2/4, 1 r.), Italiano 4 (1/2, 0/3), Nobili 2 (2 r.), Chiera. Coach: Vitucci.

VALTUR BRINDISI: Copeland 13 (1/2, 2/10, 6 r.), Cinciarini 11 (2/3, 1/2, 7 r.), Francis 10 (1/1, 1/5, 1 r.), Mouaha 9 (3/4, 1/4, 5 r.), Vildera 8 (3/5, 5 r.), Miani (0/3), Esposito 8 (3/6, 4 r.), Radonjic 15 (5/9 da tre, 1 r.), Maspero (1 r.), Fantoma 3 (1/1, 0/1, 3 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Radaelli – Boscolo – Cappello.

NOTE – Tiri liberi: Scafati 25/29, Brindisi 19/26. Perc. tiro: Scafati 25/58 (10/23 da tre, ro 11, rd 23), Brindisi 24/56 (10/31 da tre, ro 10, rd 25).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi