“Chi viene eletto all’opposizione e passa in maggioranza nel silenzio più totale non compie un’operazione politica ma tradisce il patto di fiducia con i cittadini.

Al Comune di Brindisi abbiamo assistito purtroppo all’ennesima “transumanza” di consiglieri comunali. Nel centrodestra c’è chi tenta di far passare questi cambi di casacca per un aumento di consenso, confondendo le convenienze personali del ceto politico con il bene della città. Forse avranno qualche voto in più in Consiglio comunale ma la verità è un’altra e questa maggioranza di centrodestra va avanti per mero calcolo e pura sopravvivenza.

L’affidabilità e la coerenza sembrano diventate merce rara nella politica di oggi, alimentando un fenomeno odioso, quello del transfughismo, che rigettiamo totalmente.

Noi continueremo a lavorare a testa alta, in ferma opposizione a questa bislacca, annacquata e irriconoscibile maggioranza di centrodestra. Per noi la coerenza non è un limite o un preconcetto come qualcuno racconta, ma la base fondamentale per fare politica con serenità, potendo sempre guardare negli occhi i cittadini a tutela dell’integrità delle Istituzioni e nel pieno rispetto di Brindisi e di tutti i brindisini.”