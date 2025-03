“Nonostante la normale amarezza, esprimo ugualmente le mie più sincere con­gra­tu­la­zio­ni al Comune di Brindisi e in particolare al suo Sindaco Giuseppe Marchionna per il prestigioso risultato raggiunto con il progetto denominato Navigare il Futuro”, spiega Pierangelo Argentieri, Presidente di Federalberghi Brindisi e vice presidente regionale della stessa Associazione di Categoria che poi aggiunge “Pordenone è Capitale italiana della Cultura 2027, ma rientrare nelle dieci finaliste è un ri­co­no­sci­men­to straordinario per la nostra Città e rap­pre­sen­ta un’im­por­tan­te occasione di crescita e svi­lup­po del­la co­mu­ni­tà locale. Tutto ciò servirà – ne sono certo – a va­lo­riz­zare già dai prossimi giorni ­le realtà cul­tu­ra­li, storiche, turistiche e di rappresentanza che ci contraddistinguono”. A nome dell’intera associazione regionale, Federalberghi Brindisi coglie infine l’occasione per complimentarsi anche con le altre Città pugliesi finaliste: Alberobello e Gallipoli rispettivamente con i progetti Pietramadre e La Bella tra Terra e Mare.

Federalberghi Brindisi

Il Presidente Pierangelo Argentieri