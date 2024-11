Lactalis Italia – prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con i brand Galbani, Parmalat, Leerdammer, Ambrosi e Castelli – rinnova il proprio impegno sociale a fianco della Fondazione Banco Alimentare Onlus, partecipando attivamente alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2024. La collaborazione, che prosegue da oltre due decenni, mira a contribuire concretamente alla raccolta di alimenti in diverse province italiane, tra cui anche Brindisi e Foggia.

Quest’anno, Lactalis sarà presente in 18 province di 10 regioni italiane, mettendo a disposizione un totale di 22 furgoni brandizzati Galbani e Parmalat per facilitare il trasporto degli alimenti raccolti durante la Giornata della Colletta. Inoltre, i dipendenti del Gruppo contribuiranno volontariamente, supportando la logistica con i mezzi aziendali e garantendo il trasferimento degli alimenti ai magazzini di Banco Alimentare.

Il 16 novembre saranno coinvolti 60 dipendenti volontari di Lactalis in Italia che collaboreranno attivamente alla raccolta e al trasporto dei beni alimentari donati nei supermercati verso i punti di stoccaggio presenti in tutto il Paese, utilizzando i veicoli Galbani e Parmalat. L’iniziativa, che l’anno scorso ha permesso di distribuire oltre 7.350 tonnellate di prodotti raccolti in più di 11.800 supermercati, rappresenta ancora una volta un gesto concreto di solidarietà verso chi si trova in situazioni di bisogno.

Vittorio Fiore, Direttore della Comunicazione Corporate e della Sostenibilità di Lactalis Italia ha dichiarato: “Ogni anno, rinnoviamo con entusiasmo il nostro impegno al fianco di Banco Alimentare, specialmente in un periodo come quello attuale, segnato da crescenti difficoltà per molte famiglie. Con l’iniziativa di quest’anno, continuiamo a dare concretezza al nostro purpose ‘Alimentiamo il futuro’, trasformando i nostri valori in azioni tangibili a favore delle comunità locali. Il nostro impegno non si limita a questa giornata: si inserisce in una visione di lungo termine che si fonda su sette pilastri chiave, tra cui il sostegno alle realtà territoriali, la promozione della produzione locale e la valorizzazione del know-how che contraddistingue il nostro Paese, garantendo prodotti salutari e di alta qualità.”

Lactalis, attraverso i suoi marchi, continua a collaborare stabilmente con Banco Alimentare con donazioni regolari che spaziano dal latte e formaggi ai succhi e dessert, confermando il proprio impegno nel sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Lactalis in Italia

Il Gruppo Lactalis in Italia è parte del Gruppo francese Lactalis, leader mondiale dei prodotti lattiero-caseari con oltre 28,3 miliardi di euro di fatturato, 86.000 collaboratori e 270 stabilimenti in 51 Paesi.

Lactalis è presente in Italia da 35 anni e prende vita dai più prestigiosi marchi della tradizione casearia italiana: Invernizzi, Cademartori, Locatelli e Galbani, leader di mercato e dei formaggi italiani nel mondo. Nel 2011 viene acquisita Parmalat, leader in Italia nel mercato del latte, nel 2020 si finalizza l’acquisizione del Gruppo Castelli, leader nella produzione e distribuzione dei formaggi DOP italiani, nel 2021 il portafoglio prodotti si è arricchito con l’ingresso di Leerdammer e nel 2023 quella di Ambrosi.

Il Gruppo Lactalis in Italia, con 4.000 referenze di prodotto tra latte, formaggi, salumi e DOP, è costituito da 6 Business Unit: Galbani Formaggi, Galbani Salumi, Parmalat, Leerdammer, Castelli, Ambrosi.

Con un fatturato di oltre 2,9 miliardi di euro, Lactalis in Italia si avvale oggi di 5.300 collaboratori e conta 31 stabilimenti produttivi sul territorio nazionale.

È il primo acquirente di latte nazionale con 1,5 miliardi di litri di latte raccolti ogni anno da circa 1.100 conferenti latte in 16 regioni italiane, che trasforma nel rispetto della tradizione e con la garanzia di oltre 8 milioni di accurati controlli l’anno, effettuati con tecnologie all’avanguardia lungo tutta la catena di approvvigionamento, produzione e distribuzione.

