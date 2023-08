Il Comune di Brindisi annuncia l’istituzione di due nuovi indirizzi e-mail dedicati alle segnalazioni riguardanti i lavori pubblici e il decoro urbano. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente i cittadini invitandoli alla collaborazione per una comunità più sicura, ordinata e vivibile.

I due indirizzi e-mail dedicati alle segnalazioni sono i seguenti:

lavoripubblici@comune.brindisi.it: Questo indirizzo e-mail raccoglie segnalazioni riguardanti aspetti legati ai lavori pubblici nel territorio comunale di Brindisi. Ogni segnalazione aiuterà l’Amministrazione Comunale a individuare tempestivamente i punti critici, programmando secondo le risorse disponibili, gli interventi necessari per migliorare la qualità delle infrastrutture pubbliche.

decorourbano@comune.brindisi.it: a questo indirizzo e-mail possono essere inviate segnalazioni inerenti il decoro urbano e l’igiene del territorio. I cittadini potranno utilizzarlo per segnalare situazioni che compromettono l’aspetto estetico e la vivibilità della città.

Ogni cittadino che intende inviare una segnalazione è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

Nome e Cognome del segnalante

Recapito Telefonico per eventuali contatti

Luogo preciso della segnalazione (indirizzo, incrocio, nome della via, ecc.)

Fotografie che documentino chiaramente l’oggetto dell’intervento

Non verranno prese in considerazione le richieste mancanti dei requisiti sopra descritti.

La riservatezza delle informazioni personali fornite sarà garantita e saranno utilizzate esclusivamente per finalità connesse all’elaborazione dell’intervento.

L’Amministrazione Comunale di Brindisi ringrazia sin da ora tutti i cittadini che vorranno collaborare attivamente per il raggiungimento del benessere e della crescita della nostra comunità.

.