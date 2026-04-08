Trasformare la lettura in una vera e propria abitudine sociale, rendendola accessibile a ogni cittadino e motore di crescita per l’intera comunità. È questo l’obiettivo del “Patto Locale per la Lettura della Città di Fasano”, il progetto promosso da I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” che punta a fare sistema tra tutte le realtà culturali del territorio.

L’Amministrazione comunale chiama a raccolta scuole, enti, associazioni e professionisti del mondo dell’editoria. Il Patto, infatti, mira a costruire un network permanente dove competenze ed energie diverse convergano verso un fine unico: diffondere il piacere di leggere come strumento di apprendimento, benessere e coesione.

L’invito è aperto a tutti gli organismi che operano nel settore culturale e che intendono impegnarsi in un’azione collettiva di promozione della lettura. La manifestazione di interesse, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, su apposito modulo, entro il 19 aprile 2026 via PEC (comunefasano@pec.rupar.puglia.it) o tramite posta elettronica (biblioteca@comune.fasano.br.it ), riportando nell’oggetto: “ADESIONE AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI FASANO”.

Per approfondire le finalità e confrontarsi sulle opportunità offerte dall’adesione al Patto, è previsto un incontro informativo il 15 aprile 2026 alle ore 17:00 in Biblioteca di Comunità.

Il percorso culminerà il 23 aprile 2026, proprio in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore: alle ore 17:00, nella Biblioteca di Comunità, si terrà la cerimonia ufficiale di sottoscrizione del Patto, che segnerà l’inizio formale della nuova rete culturale fasanese.

Per info consultare il sito del Comune di Fasano, clicca qui.

Ufficio Stampa

Città di Fasano