Confartigianato ha partecipato al JOB ON TOURISM RECRUITING DAY di giovedì 11 aprile 2024 organizzato da ARPAL Puglia presso il MediaPorto della Biblioteca provinciale di Brindisi

Il Segretario territoriale Rino Piscopiello e alcuni imprenditori artigiani del settore alimentare hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Alberghiero e i disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego interessati a conoscere le imprese disponibili ad offrire opportunità di lavoro.

I JOB DAY sono eventi che permettono di conoscere i fabbisogni formativi e professionali di chi cerca occupazione, di conoscere i fabbisogni di manodopera delle imprese, di avvicinare il mondo della scuola al mondo delle imprese, le Confederazioni datoriali, Confartigianato in primis, ha sempre creduto nella sinergia con i CPI e per tale motivo ha aderito all’accordo proposto da ARPAL per una attiva collaborazione tra soggetti pubblici e privati utile a contrastare la disoccupazione, prevalentemente giovanile e femminile.

A Gianni Milano titolare della pasticceria-gelateria Variety della città Brindisi ed a Salvatore Potenza rappresentante di un Consorzio di imprese agroalimentari, studenti e disoccupati hanno lasciato il proprio CV e chiesto informazioni sulle mansioni svolte dai dipendenti dei loro laboratori, da ambo le parti si è espressa soddisfazione per questa nuova esperienza.

Confartigianato Brindisi