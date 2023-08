A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Cisternino, i Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di Fasano hanno:

– denunciato in stato di libertà un uomo, controllato alla guida di un’autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcolica, a seguito di accertamento etilometrico che ha confermato un tasso alcolemico superiore al limite consentito; la patente di guida è stata ritirata;

– segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale una 39enne di Fasano (BR), trovata in possesso di 1 grammo di cocaina.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Complessivamente sono stati controllati 32 automezzi e identificate 59 persone, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.

A Ceglie Messapica, invece, i Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di San Vito dei Normanni hanno:

– denunciato un uomo trovato in possesso di 31,6 grammi di hashish;

– segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale:

· un 20enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 0,45 grammi di hashish e 0,30 grammi di marijuana;

· un 18enne di Ostuni, trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana;

· un 19enne di Francavilla Fontana, trovato in possesso di 0,40 grammi di hashish e 0,20 grammi di marijuana;

· un 29enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 9 grammi di marijuana;

· un 28enne di Martina Franca (TA), trovato in possesso di 5 grammi di hashish;

· un 18enne di Francavilla Fontana, trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana;

· un 31enne di San Michele Salentino, controllato alla guida di un veicolo e trovato in possesso di 1,75 grammi di hashish e 0,50 grammi di cocaina; ritirata la patente di guida per 30 giorni.

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro.

Complessivamente sono stati controllati 20 automezzi e identificate 32 persone, controllate diverse persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.

