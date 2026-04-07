Valtur Brindisi, in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi, organizza la “Giornata della Solidarietà”, iniziativa che mira a incentivare la donazione di sangue, emergenza costante nel nostro territorio. Iniziativa giunta alla quindicesima edizione, ormai un vero e proprio appuntamento fisso tra sport e solidarietà.

La ‘Giornata della Solidarietà 2026’ si svolgerà domenica 12 aprile dalle ore 08:00 alle ore 12:00 presso il Palasport “Elio Pentassuglia”.

L’Avis Comunale di Brindisi sarà presente al PalaPentassuglia con un’autoemoteca gestita dallo staff medico; tutti coloro che effettueranno una donazione di sangue riceveranno un gadget personalizzato dal title sponsor Valtur.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, potranno donare persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con peso maggiore ai 50 kg che non abbiano assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15 giorni e non abbiano fatto tatuaggi e/o piercing nei 4 mesi antecedenti alla donazione.

*N.B. PRIMA DI DONARE È CONSENTITO FARE UNA COLAZIONE LEGGERA (tè, caffè, succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), ESCLUDENDO ALIMENTI CONTENENTI LATTE E SUOI DERIVATI.

Assolutamente necessario prenotarsi nelle seguenti modalità:

CELL.: 375-5282712 o 340-4129962

E-MAIL: brindisi.comunale@avis.it

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PAGINA INSTAGRAM: aviscomunalebrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi