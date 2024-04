Le festività pasquali a Carovigno si concludono con il premio alla cultura Michele Creti’, che si terrà, domenica 7 aprile 2024 alle ore 20.00, presso il Castello di Carovigno.

Una serata dedicata alla memoria di colui che ha saputo immaginare una Carovigno in cui la bandiera facesse da collante e sprone per i giovani della città, in cui divenisse memoria comunitaria ed identità cittadina.

E’ per ricordare l’enorme valore umano e sociale che Michele ha donato, con caparbietà e sincerità intellettuale, alla città di Carovigno, che nasce il PREMIO ALLA CULTURA MICHELE CRETI’, un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a dei concittadini che si sono distinti

per meriti sociali e culturali e che attraverso il loro lavoro ed impegno portano lustro al nostro territorio.

La commissione per l’assegnazione del Premio alla Cultura Michele Cretì è costituita da Luigi Cesaria – Università popolare “G. Cesaria”, Giovanni Buongiorno – Ente Culturale ‘Nzegna, Francesco Carparelli – Sbandieratori Città di Carovigno – Rione Castello, Gianni Martino – Compagnia I Carvinati, Salvatore Lanzilotti – COMTUCA, compagni di viaggio uniti dalla volontà di ricordate Michele Cretì di divulgare e valorizzare sempre più la cultura:

“La cultura non si compra, non si vende, ma si regala”

Michele Cretì.

La scelta quest’anno è caduta sul concittadino Carovignese GIUSEPPE BELLANOVA: poliedrica mente attiva della Città di Carovigno, attore e registra teatrale prima nel Gruppo Lu Pizzuttinu, per poi fondare la Compagnia Teatrale “Sotto a chi tocca” e l’Associazione culturale “New E.O.S.” con la quale organizza corsi, reading e presentazioni di libri.

Sempre presente e attivo nella vita della comunità Carovignese, rivela la sua passione per la scrittura che lo ha portato a pubblicare il suo secondo romanzo SOGNO AL CHIARO DI LUNA – IL SENTIERO DEL LUPO.

Il premio giovani invece vede eccezionalmente uno sdoppiamento, con l’assegnazione ad ANDREA e ANTONIO LANZILOTTI, fratelli di sangue e di bandiera che nella scorsa Tenzone Aurea dei giochi della Bandiera di Montagnana, organizzata dalla Federazione Italiana Sbandieratori, si sono aggiudicati il titolo di CAMPIONI D’ITALIA NELLA SPECIALITA’ COPPIA TRADIZIONALE che torna al Gruppo Sbandieratori Battitori Nzegna dopo il precedente titolo guadagnato dal compianto Cristian Casula e Mauro Roma.

Il Premio alla cultura MICHELE CRETI’ è realizzato con la collaborazione attiva dell’Amministrazione comunale di Carovigno e con il patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Brindisi.

L’appuntamento di questa domenica sarà ancora una volta un modo per ritrovarsi intorno al fuoco vivo della passione e della volontà, e del ricordo di Michele Cretì, uomo di bandiera, che rimane ben vivo nei cuori.