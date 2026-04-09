Il 26 novembre 1986 varcava per la prima volta la soglia della caserma; oggi, a distanza di quasi quarant’anni, il Primo Luogotenente Francesco Fersini conclude il suo servizio attivo nella Marina Militare. Una data, quella odierna, che rimarrà impressa nel cuore e nella memoria: il Luogotenente Fersini, infatti, festeggia oggi anche il suo 60° compleanno, tagliando contemporaneamente il traguardo del congedo e quello di una nuova, meritata giovinezza.

Una nobile tradizione familiare, Francesco non ha scelto la divisa per caso: ha portato avanti con orgoglio e dedizione le orme del padre, Vito Fersini, e dello zio, Antonio Fersini. Una dinastia di uomini di mare che hanno servito lo Stato con lealtà, trasmettendo a Francesco quei valori di disciplina, onore e spirito di sacrificio che lo hanno guidato durante tutta la sua luminosa carriera.

Dalle tempeste del Golfo alle coste dell’Albania

Con oltre 22 anni di imbarco, il Primo Luogotenente Fersini è stato testimone e protagonista della storia contemporanea, solcando mari difficili e affrontando sfide epocali. Il suo coraggio lo ha portato nei teatri operativi più caldi del pianeta:

• Golfo Persico (1991): Partecipando alla missione di pace durante la prima grande crisi internazionale degli anni ’90.

• Somalia (1992-1993): Operando in un contesto di estrema emergenza umanitaria e militare.

• Turchia e Kurdistan: Imbarcato sulla Nave San Marco, unità d’élite della nostra flotta, portando soccorso e stabilità.

• Albania (Missioni Alba 1 e Alba 2): Contribuendo in prima linea alla sicurezza del Mediterraneo in anni cruciali per i Balcani.

Ogni missione, ogni lungo mese di navigazione lontano dagli affetti, è stato sostenuto da una forza invisibile ma potentissima: la sua famiglia. Il Primo Luogotenente lascia il servizio attivo con la consapevolezza di aver onorato la memoria del padre e dello zio, servendo il Paese con una professionalità impeccabile che resterà d’esempio per tutte le nuove leve della Marina.

Al Primo Luogotenente Francesco Fersini giungano i più sinceri auguri per il suo sessantesimo compleanno e i complimenti per una carriera d’eccellenza. Che questa nuova “rotta” della vita sia serena e ricca di gioia e soddisfazioni accanto alla sua famiglia e alla Sua compagna Laura. Buon vento, Luogotenente!