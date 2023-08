Un’altra torcia nella riconosciuta Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Brindisi, all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) del Comune di Brindisi, senza la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è compatibile con la salute dei cittadini di Brindisi?

Sito oggetto dei periodici rapporti di Valutazione dell’evidenza epidemiologica dell’associazione tra fonti di esposizione ambientale nei siti contaminati ed esiti sanitari, “SENTIERI”, giunto al sesto aggiornamento 2019-2022.

Sesto rapporto “SENTIERI” che evidenzia nel SIN di Brindisi eccessi di MORTALITÀ, 2013-2017, rispetto al riferimento regionale:

• nel genere femminile significativi per Tutti i Tumori maligni, per i Linfomi non Hodgkin, per le Leucemie e per le Malattie dell’apparato respiratorio ed, a stima incerta, per la Mortalità generale;

• nel genere maschile significativi per il Mesotelioma maligno della pleura ed, a stima incerta, per Tutti i Tumori.

Sesto rapporto “SENTIERI” che evidenzia nel SIN di Brindisi eccessi nei RICOVERI, 2014-2018, rispetto al riferimento regionale:

• nel genere femminile significativi per Tutte le cause naturali, per le Malattie dell’apparato respiratorio, dell’apparato digerente, dell’apparato urinario e per Tutti i Tumori maligni, in particolare per i Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone e le Leucemie; a stima incerta per le Malattie del sistema circolatorio;

• nel genere maschile significativi per le Malattie dell’apparato urinario ed i Tumori maligni della pleura; a stima incerta per Tutte le cause naturali, Tutti i Tumori maligni, Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, Tumori maligni della vescica, Malattie del sistema circolatorio.

Sesto rapporto “SENTIERI” che evidenzia nel SIN di Brindisi nelle ANOMALIE CONGENITE, 2015-2018, rispetto al riferimento regionale, eccessi significativi per il Cuore ed, a stima incerta, per il Totale dei casi con anomalie congenite.

Ancora i dati epidemiologici rilevati nell’aggiornamento della VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO (VDS) di giugno 2021.

VDS 2021 che evidenzia nel Comune di Brindisi eccessi di MORTALITÀ, 2006-2016 e 2012-2016, rispetto al riferimento regionale:

• nel genere femminile significativi per Tutti i tumori, Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, Tumori maligni della mammella, Tumori maligni del pancreas, Tumori maligni della ghiandola tiroidea, Linfoematopoietico totale, Leucemie, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie polmonari croniche, Malattie dell’apparato digerente, Traumatismi ed avvelenamenti, Malformazioni congenite, Malattie infettive e parassitarie; a stima incerta per Linfomi.

• nel genere maschile significativi per Tutti i tumori, Tumori maligni della pleura, Tumore maligno dell’esofago, Melanoma della pelle, Tutti i tumori del Sistema nervoso centrale, Tumore maligno della ghiandola tiroidea, Linfoematopoietico totale, Leucemie, Malattie ischemiche del cuore, Infarto miocardico acuto; a stima incerta per Tutte le cause, Mieloma multiplo e tumori immunoproliferativi.

Con trend, per i Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, in aumento nel Comune di Brindisi, dal 2014 al 2016, al contrario di quello regionale in diminuzione.

VDS 2021 che evidenzia nel Comune di Brindisi eccessi nei RICOVERI, 2006-2019 e 2015-2019, rispetto al riferimento regionale:

• nel genere femminile significativi per Tutte le cause naturali, Tutti i tumori maligni, Tumori maligni dell’esofago, Tumori maligni della laringe, Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, Tumori maligni della vescica, Tumori maligni del rene e di altri organi urinari, Tumori maligni della cute no melanoma, Tumori maligni del pancreas, Tumori maligni della ghiandola tiroidea, Tumori maligni del tessuto linfatico ed emopoietico, Malattia di Hodgkin, Mieloma multiplo, Leucemie, Malattie del sistema circolatorio, Malattie ischemiche acute, Malattie cerebrovascolari, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie polmonari cronico ostruttive, Asma, Malattie dell’apparato digerente, Malattia epatica cronica e cirrosi, Malattie apparato urinario, Malattie infettive e parassitarie.

• nel genere maschile significativi per Tutte le cause naturali, Tutti i tumori maligni, Tumori maligni dell’esofago, Tumori maligni della pleura, Tumori maligni della cute no melanoma, Tumori maligni della vescica, Tumori maligni del rene e di altri organi urinari, Tumori maligni dell’encefalo e di altre parti del SN Tumori maligni della ghiandola tiroidea, Mieloma multiplo, Malattie ischemiche acute, Malattie cerebrovascolari, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie polmonari cronico ostruttive, Asma, Pneumoconiosi, Malattia epatica cronica e cirrosi, Malattie apparato urinario; a stima incerta per i Tumori maligni del tessuto linfatico ed emopoietico.Con trend, per i Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, in aumento nel Comune di Brindisi, dal 2014 al 2016, al contrario di quello regionale in diminuzione.

VDS 2021 che evidenzia nel Comune di Brindisi eccessi nella INCIDENZA TUMORALE, 2006-2017, rispetto al riferimento provinciale:

• nel genere femminile significativi per Tutti i tumori maligni escluso cute e SNC non maligno, Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, Tumori maligni della mammella, Tumori maligni della cute no melanoma, Tumori maligni del pancreas; a stima incerta per i Tumori maligni della ghiandola tiroidea,

• nel genere maschile significativi per Tutti i tumori maligni escluso cute e SNC non maligno, Tumori maligni della cute no melanoma, Mesotelioma; a stima incerta per Linfoma non Hodgkin.

Con trend, per tutti i Tumori maligni, in aumento nel Comune di Brindisi, dal 2013 al 2017, al contrario di quelli regionale e provinciale in diminuzione.

VDS 2021 che evidenzia nel Comune di Brindisi nelle ANOMALIE CONGENITE, 2015-2018, rispetto al riferimento regionale, eccessi significativi per il Sistema nervoso e per il Difetto ventricolare.

VDS che termina “In conclusione, l’aggiornamento del quadro epidemiologico dell’area ad elevato rischio e del SIN di Brindisi evidenzia il permanere di alcune criticità nel profilo di salute della popolazione residente, con riferimento ai dati di mortalità, di ospedalizzazione e di incidenza dei tumori, anche per cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali del sito Sufficiente o Limitata, in accordo con quanto previsto dallo studio Sentieri, seppure con un andamento complessivo degli indicatori in esame in diminuzione nel periodo”.

Vi sono poi i dati epidemiologici del RAPPORTO SUI TUMORI – ASL BRINDISI 2022.

Rapporto sui Tumori – ASL Brindisi 2022 che evidenzia nel SIN di Brindisi eccessi nella INCIDENZA TUMORALE, 2015-2019,

a) rispetto al riferimento provinciale:

• nel genere femminile significativi per Tutti i tumori maligni (trend in aumento), Tumori della vescica non maligni, Tumori altre vie urinarie, Occhio, Tumori maligni della cute no melanoma, Tumori maligni del pancreas (trend in aumento); a stima incerta per i Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone (trend in aumento).

• nel genere maschile significativi per Tutti i tumori maligni, Tumori maligni orofaringe, Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, Tumori maligni della cute no melanoma, Tumori della vescica non maligni, Tumori ghiandole endocrine no tiroide, Linfoma non Hodgkin, Mesotelioma; a stima incerta per Linfoma non Hodgkin.

b) rispetto al riferimento regionale:

• nel genere femminile significativi per Tutti i tumori maligni( trend in aumento), Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, Tumori della mammella (trend in aumento), Tumori altre vie urinarie, Occhio, Leucemie totali.

• nel genere maschile significativi per Tutti i tumori maligni ,Tutti i tumori maligni escluso cute e SNC non maligno, Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, Tumori della vescica non maligni, Tumori dell’encefalo e SNC totale, Tumori ghiandole endocrine no tiroide, Tumori maligni della cute no melanoma, Leucemia mieloide cronica.

In conclusione questi dati epidemiologici indicano la necessità di disinquinamento del SIN di Brindisi e non l’insediamento di ulteriori possibili fonti di inquinamento.

Antonino Ardizzone

Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

già Direttore dell’Unità di Statistica ed Epidemiologia della ASL di Brindisi

già Direttore del Registro Tumori di Brindisi

Maggiori informazioni:

https://epiprev.it/pubblicazioni/sentieri-studio-epidemiologico-nazionale-dei-territori-e-degli-insediamenti-esposti-a-rischio-da-inquinamento-sesto-rapporto

https://www.arpa.puglia.it/pagina3079_valutazione-del-danno-sanitario-ai-sensi-della-lr-212012-e-del-rr-242012.html

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/archivio-news_det/-/journal_content/56/36031/pubblicato-il-rapporto-sui-tumori-nella-asl-di-brindisi-con-dati-relativi-al-periodo-2015-2019