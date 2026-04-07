Un appuntamento da segnare in agenda per gli appassionati di cinema: venerdì 10 aprile il Cinema Andromeda di Brindisi ospiterà Pif, protagonista e regista del nuovo film “Che Dio perdona a tutti”.

L’autore sarà presente in sala per salutare gli spettatori e condividere dal vivo l’esperienza della sua ultima opera, offrendo al pubblico un’occasione rara per entrare in contatto diretto con il suo modo di raccontare il presente, tra ironia e sguardo critico.

L’incontro è previsto alle ore 19:00 e accompagnerà la proiezione del film, trasformando la visione in un momento di confronto e partecipazione. Un’opportunità per ascoltare dalla voce dello stesso Pif curiosità, retroscena e riflessioni legate al lavoro cinematografico.

L’evento si inserisce nel solco delle iniziative che puntano a riportare il pubblico al centro dell’esperienza cinematografica, valorizzando il dialogo tra autori e spettatori.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del cinema: http://www.andromedacinema.it/

I posti sono limitati. L’invito è a non perdere una serata che promette di essere intensa e coinvolgente.