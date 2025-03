Le autorità competenti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica hanno fissato in 180 il numero massimo di tifosi brindisini che potranno accedere solo nel settore ospiti dello stadio comunale “Vito Curlo” di Fasano per assistere alla gara US Città di Fasano – Brindisi FC, in programma domenica 9 marzo alle ore 15.30 per la ventisettesima giornata del campionato di serie D, girone H.

La vendita dei 180 tagliandi riservati ai tifosi ospiti è disponibile online sul portale ciaotickets.com e, a Brindisi, presso la rivendita accreditata Planetwin365, in via Sicilia 57: l’acquisto sarà possibile fino alle ore 19 di sabato 8 marzo. Il Città di Fasano ha fissato il prezzo del ticket in 12 euro, diritti di prevendita compresi.

Si raccomanda ai tifosi biancazzurri di premunirsi del biglietto e di viaggiare in modo aggregato e organizzato in modo da utilizzare il minor numero possibile di veicoli. L’area parcheggio può ospitare non più di 60 auto.

Ufficio stampa Brindisi FC