Il Vice Presidente Nazionale Fenailp, Cosimo Lubes, ha presentato al Sindaco di Ostuni una proposta ambiziosa per la riqualificazione di Viale Pola e Piazza Italia. Questa proposta, inizialmente presentata al Comune nel 2006, mira a migliorare l’utilizzo della zona commerciale, rendendo Ostuni un luogo più accogliente e invitante per i visitatori e la comunità locale.

I punti chiave della proposta includono:

– Ridisegno del Layout Stradale: La conversione di Viale Pola in un senso unico di marcia con ampi marciapiedi decorati per i pedoni, migliorando l’attrattiva dell’area;

– Parcheggi Efficienti: L’implementazione di parcheggi a spina di pesce lungo Viale Pola, ben segnalati e organizzati per massimizzare lo spazio disponibile;

– Zone di Carico e Scarico: La designazione di aree specifiche per il carico e lo scarico vicino alle attività commerciali per operazioni efficienti;

– Promozione dell’Arredo Urbano: L’introduzione di arredo urbano come panchine, fioriere e illuminazione decorativa per migliorare l’aspetto estetico dell’area;

– Eventi e Attività Culturali: L’organizzazione di eventi culturali, fiere locali e mercatini per rendere l’area più vivace e interessante;

– Zone Pedonali Sicure: La priorità alla sicurezza dei pedoni con attraversamenti ben segnalati e semafori, se necessario;

– Collaborazione con le Aziende Locali: Il coinvolgimento attivo delle aziende locali nella pianificazione e implementazione del progetto;

– Monitoraggio e Regolamentazioni: L’implementazione di regolamentazioni e misure di monitoraggio per garantire il corretto funzionamento del nuovo layout.

Cosimo Lubes sottolinea l’importanza di sviluppare questa proposta in stretta collaborazione con i residenti, le attività commerciali locali e gli esperti in urbanistica del Comune per garantire che soddisfi al meglio le esigenze di tutti. Una zona commerciale ben pianificata e attraente può portare benefici significativi alla comunità locale, ai visitatori e all’economia locale.

Inoltre, si fa notare, che vi è a disposizione un tecnico di rilievo in urbanistica e sarebbe il momento giusto per dare vita a un vero cambiamento, augurandosi che non ci sia una rivisitazione dell’area non porterebbe alcun riscontro, nonostante le buone intenzioni.

Ufficio Stampa FENAILP