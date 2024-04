Domenica 14 Aprile, alle ore 20.00, la compagnia Mino di Maggio, in collaborazione con il CIF “A mani tese” e la Consulta dei servizi sociali, nonché con il patrocinio del Comune di Torre Santa Susanna, torna in scena con uno dei capolavori più conosciuti ed apprezzati di Edoardo De Filippo.

Dopo i due appuntamenti del mese di febbraio che hanno visto gremito il nostro teatro, si ripropone, gratuitamente, un capolavoro che ha fatto la storia della commedia italiana.

Chi vorrà potrà liberamente devolvere un’offerta: il ricavato verrà interamente destinato a sostenere laboratori di inclusione sociale per dare la possibilità a tutti i ragazzi, nessuno escluso, di comprendere come la diversità sia ricchezza, opportunità e occasione di crescita.

L’evento, stante la nobile finalità, è stato altresì patrocinato dall’ambito di Mesagne.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli enti e le associazioni coinvolte per la sensibilità e disponibilità manifestata.