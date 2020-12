I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno, un 25enne di origine ghanese domiciliato a Brindisi, il quale, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato fermato alla guida di un’autovettura e trovato sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, del documento attestante la sua regolare presenza sul territorio dello stato e di copertura assicurativa R.C.A.. I successivi accertamenti hanno comprovato il possesso del permesso di soggiorno scaduto in data 23 maggio 2020. Il giovane è stato invitato a presentarsi presso i competenti Uffici di P.S. per la regolarizzazione della posizione sul territorio nazionale. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.