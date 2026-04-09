In occasione della “Giornata del Mare” (istituita dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, art. 36), in programma sabato 11 aprile, e della “Giornata del Made in Italy”, prevista per venerdì 15 aprile, la Marina Militare aprirà le proprie basi al pubblico.

Sabato 11 aprile 2026 nella Sede di BRINDISI sarà possibile:

– Visitare Nave San Giorgio e le officine congegnatori, falegnami e motoristi presso la Stazione Navale di Brindisi con ingresso da Porta Monsignore dalle 09:00 alle 12:30;

– Accreditandosi secondo le modalità riportate nella locandina allegata, assistere ad attività dimostrative e visitare stand espositivi della Brigata Marina San Marco presso la Caserma Carlotto dalle 09:00 alle 12:30