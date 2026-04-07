Il 2 aprile si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione. In occasione di questa ricorrenza, venerdì 10 aprile 2026, a partire dalle ore 17.00, piazza Giovanni XXIII ospiterà il “Blue Day”, una giornata di attività inclusive aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Francavilla Fontana, in collaborazione con l’associazione Cuori Imperiali, la Cooperativa Sociale L’Ala e il supporto di Radio Antenna Sud come media partner.

Il pomeriggio si articolerà in un ricco programma di postazioni, laboratori e momenti di animazione pensati per coinvolgere persone di tutte le età e abilità. Saranno allestite postazioni di gioco inclusivo con attività cooperative, percorsi motori e sensoriali, giochi da tavolo semplificati e accessibili. I laboratori creativi offriranno ai partecipanti la possibilità di cimentarsi nella pittura collettiva su un grande pannello “blu”, nel disegno libero, nella creazione di braccialetti e piccoli oggetti e in attività manuali con materiali semplici. Non mancheranno momenti di animazione e attività di gruppo, tra cui giochi guidati, musica inclusiva e letture animate, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva di tutti. Un momento simbolico della giornata sarà la realizzazione di un’opera comune, frutto del contributo condiviso di adulti e bambini.

“Questa giornata nasce dalla volontà di costruire uno spazio realmente inclusivo, in cui ogni persona possa sentirsi accolta e protagonista” dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Maria Giovanna Lupo. “Le attività che abbiamo pensato insieme ai nostri partner non sono semplici intrattenimenti: sono occasioni concrete per abbattere barriere, favorire la conoscenza reciproca e promuovere una cultura dell’inclusione che parta dalla partecipazione diretta della comunità. Ringrazio Cuori Imperiali e la Cooperativa L’Ala per l’impegno con cui hanno contribuito alla realizzazione di questo programma”.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione che l’Amministrazione comunale porta avanti nel campo della disabilità e dell’inclusione sociale, in linea con le indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

“Il 2 aprile ci ricorda ogni anno che costruire una società più giusta significa partire dal riconoscimento di ogni persona nella propria unicità” afferma il Sindaco Antonello Denuzzo. “Come Amministrazione siamo convinti che la piazza, luogo per eccellenza della vita collettiva – in particolare piazza Giovanni XXIII, che è anche luogo di cultura, storia e bellezza – sia il contesto più adatto per dare un segnale concreto: Francavilla Fontana vuole essere una comunità che non lascia nessuno ai margini”.