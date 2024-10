Milano, 23-24 ottobre – Si è svolto con grande partecipazione il XV Forum Nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio, un importante appuntamento per i giovani imprenditori italiani. Tra i partecipanti, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi, guidato dalla Presidente Gloria Maria Zurlo, ha avuto l’opportunità di partecipare a diversi panel con figure di spicco nel panorama imprenditoriale nazionale. Questa partecipazione ha offerto loro l’opportunità di raccogliere preziosi spunti, analizzare le dinamiche del settore e comprendere meglio le sfide e le necessità dei giovani imprenditori italiani.

Un evento significativo dell’incontro è stata la seconda edizione del Premio Nazionale Alessandro Ambrosi – Giovani Imprese al Sud a Impatto Sociale, che ha visto l’azienda WOO, fondata e guidata dalla mesagnese Giulia Petronella, ricevere il prestigioso riconoscimento. Questo premio, che celebra i valori di sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale, rappresenta un tributo all’impegno di Giulia e alla missione della sua impresa.

La premiazione è avvenuta alla presenza della famiglia Ambrosi, del Presidente Nazionale di Confcommercio Giovani Matteo Musacci e del Presidente Nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, che hanno elogiato Giulia per la creazione di una realtà imprenditoriale virtuosa. Alessandro Ambrosi, la cui eredità continua a ispirare i giovani imprenditori, è stato un pilastro per Confcommercio, e questo premio ne celebra i valori fondamentali.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi e l’intera Confcommercio Brindisi esprimono il loro orgoglio per il riconoscimento ottenuto da Giulia Petronella, evidenziando come la sua vittoria rappresenti una speranza e un esempio di innovazione per tutti i giovani che desiderano fare impresa in un contesto in continua evoluzione.