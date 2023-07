Giovedì 3 agosto alle ore 18 a Carovigno si terrà una cooking class dedicata alla orecchiette, la pasta handmade in Puglia che non ha bisogno di presentazioni ma che suscita sempre grande apprezzamento e curiosità per chi visita la terra di Puglia.

La cooking class si svolgerà presso il Casolare di Tenute Parco Piccolo ed è dedicata ai turisti che vogliano mettere le mani in pasta e cimentarsi nella preparazione di un prodotto tipico pugliese. Ma è dedicata anche ai residenti che non hanno ancora appreso tale abilità e che vorrebbero farlo. Conservare e tramandare tradizioni culinarie anche ai più giovani è fondamentale per un territorio che della gastronomia fa uno dei suoi punti cardine, anche alla luce dell’importanza della gastronomia pugliese come attrattore turistico e motivo di viaggio.

A guidare i partecipanti ci sarà la giovane cuoca Sara Leone che quest’anno compie 20 anni di esperienza professionale lavorando nei ristoranti del territorio. Da autodidatta Sara ha imparato strada facendo e conservando intatta una grande passione per la cucina locale, le materie prime del territorio e l’entusiasmo per questo lavoro faticoso ma al tempo stesso creativo e appagante.

Sarà un modo per raccontare la Puglia mettendosi alla prova e degustando a seguire sia olii extra vergine di oliva che piatti tipici della tradizione carovignese e pugliese. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 333 8968642.