Giovedì 5 gennaio, arriva a la ” ” – , una serata di festa ed allegria per i più piccoli, con spettacoli ed attrazioni dislocati in Piazza Marconi.

A rendere entusiasmante la serata saranno: le simpatiche mascotte che potranno incontrare i bambini e scattare le foto insieme; il meraviglioso mondo delle Bolle Giganti; il divertentissimo spettacolo di Giocoleria; l’effervescente spettacolo delle Marionette; l’entusiasmante spettacolo di Magia; la Befana Trampoliera; e per la gioia dei bimbi…il super Gonfiabile di Cars.

L’evento è organizzato da di Concetta Renna e promosso dall’Assessorato allo Spettacolo del .



Comune di San Michele Salentino