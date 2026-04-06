“ECCELLENTI RISULTATI PER LA SCUDERIA EQUESTRE APULIA”

Le giovani amazzoni Valentina Cesarano, Maria Fischetto, Viola Greco, Beatrice Morleo e Giulia Morleo, atlete della Scuderia Equestre Apulia di Cellino San Marco (BR), hanno raccolto un brillante successo in sella ai loro fidati compagni di gara, i cavalli Jelle, Tarànto, Corallo, Nadir ed Atlanta.

Sotto l’eccellente e straordinaria guida di Eleanor Frances Stiling, nota istruttrice di equitazione della Federazione Italiana Sport Equestri, molto apprezzata nel panorama equestre internazionale, nonché Giudice di Gara, le giovani atlete non solo hanno affrontato, e brillantemente superato, l’esame finale del 1° Corso Equitazione Intro per il conseguimento del Brevetto Discipline Olimpiche e Dressage ma hanno dato dimostrazione, davanti ad un pubblico numeroso, della migliore cultura equestre e della valenza didattica dei corsi di equitazione che la Scuola Federale per gli Sport Equestri della Scuderia Equestre Apulia propone nei programmi formativi e nei corsi di equitazione affinchè gli allievi/e conseguano il Brevetto ed il 1° Grado sia Discipline Olimpiche che Dressage.

Le allieve della prestigiosa Scuola Federale Sport Equestri, unica nella provincia di Brindisi, hanno dimostrato straordinaria maturità agonistica ricevendo, in una emozionante cerimonia di premiazione al termine dell’esame finale, la 1^ Coccarda e l’Attestato della Federazione Nazionale Sport Equestri.

Scuderia Equestre Apulia