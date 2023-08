Il canile comunale di Brindisi versa in una condizione di profondo degrado. Cucce abbandonate all’aperto ed oggetto delle intemperie, muri divelti, sporcizia e servizi sempre meno funzionanti. Il tutto, a discapito della salute dei cani e del personale impiegato nella struttura.

Una situazione ormai insostenibile che dovrebbe essere oggetto di ben altre attenzioni.

In qualità di capogruppo del Movimento Regione Salento, pertanto, ho chiesto di poter effettuare un sopralluogo insieme alla struttura comunale per poter ricevere informazioni sul posto e quindi per avere la possibilità di verificare a chi dovranno essere imputate le tante inadempienze visibili ad occhio nudo.

Intanto è ben chiaro che le promesse fatte in campagna elettorale dall’attuale maggioranza e riferite proprio al benessere degli animali sono già state totalmente disattese.

E quella del canile ne rappresenta una triste e preoccupante conferma.

Michelangelo Greco – Capogruppo Movimento Regione Salento