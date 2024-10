Giovani maghi e streghe, è giunto il momento di scegliere la scuola di magia più celebre del vostro universo! Il 30 e 31 ottobre, Hogwarts aprirà i suoi cancelli per festeggiare insieme la notte di Halloween. Sarà un’opportunità unica per incontrare i vostri nuovi compagni e i professori che valuteranno il vostro talento magico.

L’evento si terrà il 30 e il 31 Ottobre 2024 presso il Bastione San Giacomo a Brindisi, con una durata di circa 45 minuti. Avrete la possibilità di selezionare la fascia oraria che preferite, dalle 16:00 alle 21:00.

Non perdete l’occasione di riservare il vostro posto acquistando il biglietto per l’Hogwarts Express presso la nostra sede in Via Bozzano, 2 (all’interno del cinema Andromeda) a Brindisi.

Questa iniziativa è organizzata dall’associazione culturale educativa ricreativa “Que LocuRa”, con il patrocino del Comune di Brindisi, attiva nel territorio brindisino da oltre 10 anni. La missione è quella di alimentare i sogni, grandi e piccoli, e soprattutto di regalare sorrisi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattateci su WhatsApp al numero 340 9034366.