Il 13 aprile 2024, presso l’ ITET Carnaro – Marconi-Flacco-Belluzzi, in Via Nicola Brandi 11, si svolgerà la cerimonia dei cinquant’anni dal diploma dei “Marinai del Nautico Carnaro”.

L’iniziativa è organizzata dagli ex alunni della classe 5a della sezione ‘Capitani’ dell’Istituto Tecnico Nautico ‘Carnaro’ di Brindisi, diplomati ‘Aspiranti al comando di Navi mercantili’ nell’ a. s. 1973 –74.

La maggior parte di essi era ospite del Collegio Navale ‘Nicolò Tommaseo’ (Accademia Navale) di Brindisi con annessa la sede del Nautico.

Cinque anni trascorsi insieme e con molte ore di Navigazione e di Macchine, di gioie e di sofferenze; dopo cinquant’anni, dopo tante vite diverse trascorse a bordo di navi in giro per il mondo, si ritrovano nel piazzale dell’Istituto per una nuova ‘Alza Bandiera’.

– Emozioni dal mare e per il mare – I marinai del Nautico Carnaro del 1974 -2024 – I 50 anni … sembrava ancora ieri! Brindisi 13 Aprile 2024

Per l’occasione saranno presenti il Sindaco di Brindisi Dott. Giuseppe Marchionna ed il Presidente dell’Amm.ne Prov.le di Brindisi On. le Antonio Matarrelli.

La ‘giornata speciale’ della cerimonia dei 50 anni dal diploma dei “Marinai del Nautico Carnaro” fa parte del programma di iniziative che l’Istituto Carnaro Marconi Flacco Belluzzi, in occasione della “Settimana Blu” 2024, organizzerà con diverse attività che coinvolgono il mare e si svolgeranno a Brindisi, dal 4 al 13 aprile 2024.

La manifestazione della “Settimana Blu” 2024 prevede una serie di incontri culturali, visite guidate e attività laboratoriali, con il mare come protagonista.

L’obiettivo è promuovere l’educazione ambientale e sviluppare nei giovani la consapevolezza di essere “cittadini del mare”.

Si allegano la locandina della ‘giornata speciale’ con relativo programma e quella della “Settimana Blu” 2024.